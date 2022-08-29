Сообщение о возгорании торфяников в Рязанской области оказалось недостоверным

Сообщение о переходе пожаров в Рязанской области на торфяники оказалось недостоверным

Сообщение о том, что лесные пожары в Рязанской области перешли на торфяники, оказалось недостоверным.

В публикации информационного агентства РИА Новости от 27 августа приведена цитата заместителя министра природных ресурсов и экологии России Сергея Аноприенко, который сообщил, что лесные пожары в Рязанской области перешли на торфяники. «Пожар ушел в торфяники, а в торфяниках достаточно сложно с ним работать, поэтому будем работать с авиацией», — рассказал он.

При этом никаких других разъяснений представителя ведомства не приводится, в новости указана лишь одна его цитата. Кроме того, сообщения на данную тему отсутствуют на официальных сайтах главного управления МЧС России по Рязанской области и Минприроды страны, а также в Telegram-канале министерства природных ресурсов или же его главы Александра Козлова, который накануне лично принял участие в очередном выездном совещании правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров в Рязанской области.

На следующий день, 28 августа, на сайте российского правительства были представлены основные тезисы выездного совещания комиссии и промежуточные итоги работы по ликвидации лесных пожаров в регионе. В частности, власти опровергли данные о том, что возгорание распространилось на торфяники. «Тление происходит в основном на болотистой местности. Между тем, как было отмечено на заседании комиссии, пожары не затронули торфяники», — говорится в сообщении. Также подчеркивается, что пожары остаются локализованными, их распространение остановлено, а населенные пункты, оказавшиеся в зоне риска, находятся в безопасности.

В тот же день РИА Новости опубликовало новый комментарий замминистра Аноприенко, в котором он не привел данных о переходе огня на торфяники. Представитель ведомства лишь рассказал, что в Рязанской области продолжают борьбу с лесными пожарами методом встречного отжига. Данная заметка была также продублирована в Telegram-канале министерства природных ресурсов.

Первоначальная публикация агентства приобрела широкий охват в СМИ — высказывание Аноприенко процитировали в общей сложности около 30 федеральных и региональных изданий. В их числе оказались РБК, ТАСС, «Российская газета», KP.RU, Regnum, «АиФ.ру», News.ru.

Официальную же информацию от правительства по ситуации с пожарами в Рязанской области распространило еще большее количество средств массовой информации. Около 40 порталов и информационных агентств, в том числе РИА Новости, сообщили, что спасателям удалось остановить распространение пожаров на торфяники. Также публикацию кабмина цитировали «Рзн.инфо», «Газета.Ru», «Коммерсантъ», «Интерфакс», MK.RU, Ya62.Ru.