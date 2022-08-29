Исследователь американских спецслужб Даглас считает, что ЦРУ причастно к убийству Дугиной

Исследователь спецслужб США Даглас Валентайн считает, что к убийству российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной может быть причастно ЦРУ. По словам специалиста, украинская разведка полностью находится под его контролем, сообщает Aydınlık.

Говоря о влиянии Вашингтона на Киев, эксперт заметил, что президент Украины Владимир Зеленский «даже в туалет не ходит без разрешения полевого сотрудника ЦРУ».

Дарья Дугина погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе. 22 августа в ФСБ заявили о раскрытии ее убийства. По данным ведомства, его организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является гражданка Украины Наталья Вовк.

