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Стала известна дата организованной США встречи доноров помощи Украине

США решили провести встречу доноров военной помощи Украине 8 сентября в Германии

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

США решили провести встречу, созданной странами Запада, группы доноров военной помощи Украине 8 сентября в Германии. Об этом стало известно из заявления командования ВВС США в Европе и Африке, передает ТАСС.

«Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III, согласно плану, проведет заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн, Германия, в очном формате 8 сентября 2022 года», — сказано в публикации.

Ранее советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пожаловался на медленные по сравнению с США поставки помощи Европы Киеву. Подоляк в особенности раскритиковал так называемую «традиционную Европу», указав на Германию, Францию и Италию. Он оказался недоволен «оперативностью принятия их решений» и отметил, что эти страны слишком медленно отправляют необходимую поддержку Украине по сравнению с Соединенными Штатами.

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Анжелика Бережная
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