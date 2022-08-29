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Зеленский вручил награды американским актерам за поддержку Украины

Президент Зеленский вручил награды американским актерам за поддержку Украины

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вручил госнаграды нескольким американским актерам, а также грузинскому дизайнеру за их поддержку Украины. Об этом сообщил в Twitter глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

«Владимир Зеленский вручил государственные награды друзьям, которые поддерживали нас с начала полномасштабного российского вторжения. Спасибо [экс-послу США в России] Майклу Макфолу, [дизайнеру] Демне Гвасалии, [актерам] Шону Пенну, Бену Стиллеру, Ливу Шрайберу, Джессике Честейн и многим другим», — написал Ермак.

Ранее по приглашению офиса Зеленского Украину посетила американская актриса Анджелина Джоли. После начала российской спецоперации на Украине Джоли заявила о стремлении оказывать всякое содействие украинцам, покинувшим дома.

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Татьяна Антоненко
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