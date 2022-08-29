Сообщение об остановке выпуска детского питания оказалось частично недостоверным

Информация об остановке выпуска детского питания в России оказалась частично недостоверной

Сообщение о том, что в России будет приостановлен выпуск детского питания на ряде заводов из-за дефицита белой жести, оказалось частично недостоверным.

В субботу, 27 августа, РБК сообщило, что депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский направил министру промышленности и торговли, вице-премьеру Денису Мантурову письмо, в котором заявил об угрозе дефицита в России белой жести. По его словам, Евросоюз пятым пакетом санкций запретил ввоз в Россию жестяных изделий, в том числе белой жести, которая используется, в частности, для изготовления крышек для баночек с детским питанием.

При этом, по словам Лисовского, в России белая жесть не производится, а предприятия до 2022 года для производства детского питания в баночках использовали крышки от зарубежных производителей, которые теперь приостановили поставки. В результате, считает депутат, ряд российских заводов, выпускающих детское питание, могут остановить производство, если не будет найдена альтернатива европейским поставщикам.

Позже сам Лисовский в интервью BFM.ru заявил, что ограничения на поставки жести из Европы не станут большой проблемой для России, поскольку в настоящее время страна уже ведет переговоры с производителями из Турции и Белоруссии. По его словам, сейчас российские предприятия уже начали тестировать образцы жести из этих двух стран, и если она подойдет, проблема с дефицитом материала будет решена уже к сентябрю.

В Минпромторге заявили, что пока не получали письмо Лисовского, и отметили, что оно будет рассмотрено в установленном порядке. При этом в мае, комментируя сообщения о возможном дефиците белой жести в России, ведомство сообщило, что удовлетворить возросший спрос на данный материал возможно за счет наращивания его выпуска на Миорском метеллопрокатном заводе в Белоруссии, загрузка которого на тот момент оценивалась как низкая, писали «Известия». В министерстве отмечали, что российские власти уже договорились с белорусской стороной выстроить кооперационные цепочки.

Кроме того, в действительности в России действует собственное предприятие, которое производит в том числе белую жесть — Магнитогорский металлургический комбинат, сообщали в Минпромторге. При этом по итогам 2020 года предприятие отчиталось об отгрузке на российский рынок более 155 тысяч тонн белой жести, что стало максимальным показателем за последнее десятилетие, писал «Коммерсантъ».

Публикация получила достаточно широкое распространение в СМИ. В частности, материалы об угрозе дефицита белой жести и возможной остановке ряда российских предприятий опубликовали Ura.ru, «Общественная служба новостей», Regnum и «МК». Кроме того, информация распространилась в ряде Telegram-каналов, в том числе в канале ЧТД.

