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Информация о прощальном обращении военного ВС РФ оказалась недостоверной

Информация об обращении российского солдата под обстрелами ВСУ оказалась недостоверной

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Информация об обращении военного, якобы записанном под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась недостоверной.

В украинских Telegram-каналах и на YouTube-каналах 29 августа начало распространяться видео, в комментариях к которому говорится, что уроженец Бурятии записывает прощальное обращение к родителям на фоне обстрелов ВСУ. В публикации при этом не приводятся дата и обстоятельства, связанные с обращением военного.

Видео было записано три года назад — в июне 2019-го — о чем свидетельствуют результаты поиска на YouTube.

Согласно данным СМИ, на кадрах запечатлен военнослужащий из Арыси (Туркестанская область Казахстана). Молодой человек сделал запись на случай, если не останется в живых.

24 июня 2019 года на складах боеприпасов воинской части № 44856 в Казахстане прогремели мощные взрывы. По информации местного МВД, боеприпасы начали взрываться после возникшего пожара. Из-за происшествия в Арыси был введен режим чрезвычайной ситуации, из города эвакуировали около 45 тысяч человек.

Информация о прощании «бурята» с родителями не получила распространения в СМИ. Видео с недостоверными комментариями опубликовали несколько украинских Telegram-каналов, а также аккаунты в Twitter. При этом ряд пользователей соцсетей указали на первоисточник видео и назвали посты фейковыми.

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Варвара Кошечкина
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