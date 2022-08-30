Информация о прощальном обращении военного ВС РФ оказалась недостоверной

Информация об обращении российского солдата под обстрелами ВСУ оказалась недостоверной

Информация об обращении военного, якобы записанном под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась недостоверной.

В украинских Telegram-каналах и на YouTube-каналах 29 августа начало распространяться видео, в комментариях к которому говорится, что уроженец Бурятии записывает прощальное обращение к родителям на фоне обстрелов ВСУ. В публикации при этом не приводятся дата и обстоятельства, связанные с обращением военного.

Видео было записано три года назад — в июне 2019-го — о чем свидетельствуют результаты поиска на YouTube.

Согласно данным СМИ, на кадрах запечатлен военнослужащий из Арыси (Туркестанская область Казахстана). Молодой человек сделал запись на случай, если не останется в живых.

24 июня 2019 года на складах боеприпасов воинской части № 44856 в Казахстане прогремели мощные взрывы. По информации местного МВД, боеприпасы начали взрываться после возникшего пожара. Из-за происшествия в Арыси был введен режим чрезвычайной ситуации, из города эвакуировали около 45 тысяч человек.

Информация о прощании «бурята» с родителями не получила распространения в СМИ. Видео с недостоверными комментариями опубликовали несколько украинских Telegram-каналов, а также аккаунты в Twitter. При этом ряд пользователей соцсетей указали на первоисточник видео и назвали посты фейковыми.