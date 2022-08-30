Белый дом уличил Иран в поставке России беспилотников

Белый дом сообщил о поставке Ираном России беспилотников Mohajer-6 и Shahed

Администрация президента США Джо Байдена уличила Иран в том, что он якобы осуществил в Россию поставку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает ТАСС.

«По нашей оценке, Россия получила от Ирана БПЛА серии Mohajer-6 и Shahed за несколько дней в августе. На российские транспортные самолеты погрузили оборудование БПЛА на аэродроме в Иране, затем они вылетели из Ирана в Россию. Это мы видим, таковы наши оценки» — заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее The Washington Post сообщало об отправке Ираном БПЛА России, подчеркнув, что первая партия беспилотников прибыла в страну еще 19 августа. Издание отметило, что речь идет как минимум о двух типах аппаратов, способных нести боеприпасы для атак на радиолокационные станции, артиллерию и другие военные цели.