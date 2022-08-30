Колумбия и Венесуэла восстановили дипломатические отношения

Колумбия и Венесуэла решили восстановить дипломатические отношения

Колумбия и Венесуэла решили восстановить дипломатические отношения после трех лет разрыва, сообщает CNN.

Посол Колумбии Армандо Бенедетти встретился с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро в президентском дворце Мирафлорес в Каракасе.

«В этот час меня принимает президент Николас Мадуро, которому я вручаю дипломатические документы в качестве посла Колумбии в Венесуэле. Мы говорили о необходимости срочно возродить узы дружбы, которые никогда не следовало разрывать», — написал дипломат в Twitter.

Посол Венесуэлы в Колумбии Феликс Пласенсия должен встретиться с президентом Колумбии Густаво Петро в ближайшие дни.

Ранее представитель левых сил сенатор Петро стал новым президентом Колумбии. Возрождение отношений с Венесуэлой было его предвыборным обещанием.

Колумбия восстановила отношения с одним из ярых противников США. При этом президент Соединенных Штатов Джо Байден включил страну в число основных союзников Вашингтона вне НАТО. Американские войска регулярно проводят совместные операции со своими колумбийскими коллегами.