В Колумбии левые впервые пришли к власти

El Pais: в Колумбии впервые президентом стал представитель левых

Впервые за двести лет, как Колумбия получила независимость, левое правительство смогло прийти к власти в стране. В должность президента вступил представитель левой коалиции «Исторический пакт "Колумбия может"», 62-летний социалист Густаво Петро. Инаугурация нового президента прошла 7 августа, пишет испанское издание El Pais.

В своей инаугурационной речи Густаво Петро заявил, что его правительство — это второй шанс для страны. В рамках предвыборной кампании политик пообещал провести ряд реформ, включая введение налога на богатство, программу борьбы с голодом, а также отказ от нефти и газа и переход на возобновляемые источники энергии.

Кроме того, новый президент заявил, что намерен проводить мирные переговоры с повстанцами в стране и смягчить наказания участникам Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) в обмен на информацию.

Густаво Петро получил образование экономиста, в молодости участвовал в леворадикальном повстанческом движении из-за чего два года провел в тюрьме. После этого будущий президент работал дипломатом и занимал пост мэра Боготы.

Также впервые в истории страны вице-президентом стала афроколумбийка — представительница движения по защите прав человека и окружающей среды, феминистка Франсия Елена Маркес Мина.

Ранее посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе выразил надежду на развитие двусторонних отношений с приходом к власти нового президента.