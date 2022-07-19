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Посол России понадеялся на развитие отношений с Колумбией

Посол России Тавдумадзе понадеялся на развитие отношений с Колумбией при новом президенте
Густаво Петро

Густаво Петро. Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе выразил надежду на развитие двусторонних отношений с приходом к власти нового президента Густаво Петро. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Тавдумадзе, предыдущий президент Колумбии Иван Дуке высказывал намерения развивать дружественные отношения с Россией, однако конкретных шагов колумбийских властей в этом направлении сделано не было. Он напомнил, что у стран возникали и определенные дипломатические сложности.

Газета Thе Washington Post назвала победу Петро на выборах в одной из наиболее консервативных стран Латинской Америки потрясающим примером того, как недовольство людей экономическим положением может изменить статус-кво. Издание отмечает, что результаты выборов во многом обусловлены негативным эффектом на экономику от пандемии коронавируса.

Ранее профессор Высшей школы государственного управления Колумбии Диего Карреро Барон рассказал, что страна терпит убытки от антироссийских санкций, в том числе введенных Вашингтоном. Ограничительные меры против России негативно сказались на экспорте и сельском хозяйстве Колумбии.

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Марина Совина
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