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Москву накроют дожди с грозами

МЧС предупредило о дождях, грозах и ветре до 17 метров в секунду в Москве 30 августа

Фото: Тихонова Пелагия / АГН «Москва»

В Москве в ближайшие часы и до утра среды, 31 августа, ожидаются грозы с дождем. Об этом жителей столицы предупредили в столичном главке МЧС, сообщение опубликовано на сайте министерства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа 30 августа с сохранением до 06:00 утра 31 августа в городе Москве ожидаются грозы с дождем», — говорится в сообщении МЧС.

В министерстве добавили, что порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду. В связи с непогодой водителям рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

В части районов Москвы в последние две недели жители жаловались на легкий смог и запах гари, который пришел в столицу из-за пожаров в Рязанской области. Ситуация в городе местами осложнялась безветрием и отсутствием осадков.

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Анастасия Шейкина
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