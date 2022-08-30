Стала известна причина смертельного ДТП со скорой и бензовозом под Ярославлем

Водитель бензовоза вылетел на встречку и спровоцировал ДТП, в котором погибли медики

Авария с четырьмя погибшими, среди которых были трое медиков скорой помощи, на трассе в Ярославской области, по предварительным данным, произошла из-за того, что водитель бензовоза нарушил правила дорожного движения и вылетел на встречную полосу. Такую причину назвали в полиции, передает РИА Новости.

По данным правоохранителей, после этого произошло возгорание автомобилей, огонь перекинулся на два жилых дома. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

По последним данным, погибли четыре человека — бригада медиков и водитель бензовоза. В МЧС уточнили, что открытое пламя на месте аварии удалось потушить.

Авария произошла утром во вторник, 30 августа на костромской трассе в Ярославском районе в деревне Воробино. Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев подтвердил гибель медиков. По данным департамента здравоохранения Ярославской области — это водитель и два фельдшера из Ярославской центральной районной больницы.