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Власти Энергодара сообщили об обстреле береговой линии города со стороны ВСУ

Власти Энергодара сообщили о 20 ударах по береговой линии города со стороны ВСУ

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают береговую линию Энергодара, зафиксировано уже 20 ударов снарядов крупнокалиберной артиллерии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти города.

Причиной обстрелов со стороны ВСУ, считают в городской администрации, является «целенаправленное намерение киевского руководства сорвать миссию МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси». По данным властей, в настоящий момент удары по береговой линии продолжаются.

Ранее стало известно, что группа экспертов в составе миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Киев. Инспекция группы на Запорожской АЭС продлится с 31 августа по 3 сентября.

По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, украинские войска обстреливают места возможного маршрута миссии.

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Алевтина Запольская
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