Стало известно об ударах Киева по местам маршрута миссии МАГАТЭ

Власти Запорожья сообщили об ударах Киева по местам возможного маршрута миссии МАГАТЭ

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска обстреливают места возможного маршрута миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Энергодаре, передает РИА Новости.

«Украинские националисты обстреливают места возможного маршрута миссии МАГАТЭ в Энергодаре», — сказал Рогов агентству.

Он также отметил, что Киев «начал войсковую операцию на юге страны, что вдвойне вызывает обеспокоенность за безопасность миссии».

Ранее Рогов предупредил, что Киев может сорвать приезд миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. «Шайка наркоманов и нацистов, занимающаяся ядерным терроризмом, сделает все, чтобы сорвать визит. Наша задача — обеспечить его безопасность по максимуму и доступ миссии на ЗАЭС», — заявил член администрации.