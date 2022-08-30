Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стало известно об ударах Киева по местам маршрута миссии МАГАТЭ

Власти Запорожья сообщили об ударах Киева по местам возможного маршрута миссии МАГАТЭ

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска обстреливают места возможного маршрута миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Энергодаре, передает РИА Новости.

«Украинские националисты обстреливают места возможного маршрута миссии МАГАТЭ в Энергодаре», — сказал Рогов агентству.

Он также отметил, что Киев «начал войсковую операцию на юге страны, что вдвойне вызывает обеспокоенность за безопасность миссии».

Ранее Рогов предупредил, что Киев может сорвать приезд миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. «Шайка наркоманов и нацистов, занимающаяся ядерным терроризмом, сделает все, чтобы сорвать визит. Наша задача — обеспечить его безопасность по максимуму и доступ миссии на ЗАЭС», — заявил член администрации.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Американские компании нашли способ тайно торговать с Россией
Россияне пожаловались на ПЦР-тесты за свой счет при госпитализации
Онколог рассказал о пользе оргазма при лечении рака
Стало известно об ударах Киева по местам маршрута миссии МАГАТЭ
Бывший полковник российского МВД получил срок за взятки от подозреваемых
Две страны Европы выступили против запрета на выдачу виз россиянам
МИД России ответил на слова вице-премьера Сербии о злоупотреблении отношениями
Лор-врач развеял миф о снижении иммунитета после удаления миндалин
В Москве водитель Jaguar сбил женщину с ребенком
ВСУ обстреляли территорию Запорожской АЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.