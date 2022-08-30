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«Газпром» приостановил поставки газа Engie из-за неоплаты

«Газпром» приостановил поставки газа французской Engie из-за неоплаты за июль

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Российская компания «Газпром» приостановила поставки газа французской Engie из-за неоплаты поставок в июле в полном объеме. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале корпорации.

В публикации уточняется, что по данным на конец рабочего дня 30 августа ООО «Газпром экспорт» не получило в полном объеме платежи за газ, поставленный Engie в июле по актуальным договорам. Согласно указу президента России от 31 марта 2022 года, продолжение поставок газа иностранному покупателю запрещено, если в указанные сроки денежные средства за топливо не были переведены целиком.

«В этой связи "Газпром экспорт" уведомил Engie о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября 2022 года до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме», — заключается в публикации.

Ранее 30 августа «Газпром» уведомил французскую Engie о сокращении поставок газа. Согласно информации французской стороны, это произошло из-за разногласий по действию контрактов.

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Марина Совина
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