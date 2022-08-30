«Газпром» уведомил французскую Engie о сокращении поставок газа

Французская Engie получила от «Газпрома» уведомление о дальнейшем сокращении поставок газа

Французская энергетическая корпорация Engie получила от «Газпрома» уведомление о дальнейшем сокращении поставок газа со вторника, 30 августа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

По данным французской стороны, это происходит из-за разногласий по применению контрактов. При этом, Engie отметила, что обеспечила объемы газа, необходимые для нее и ее клиентов, и приняла «ряд мер, чтобы значительно снизить прямые финансовые или физические последствия возможного прекращения поставок газа».

Как говорил ранее глава Комиссии по регулированию энергорынка (CRE) Эмманюэль Варгон, сейчас французские газохранилища заполнены на 91 процент. К 1 ноября они должны быть заполнены на 100 процентов. На российский газ приходилось около 17 процентов потребностей Франции.

Об отсутствии проблем с газом в стране говорил и президент Эммануэль Макрон. «У французов с газом все будет хорошо этой зимой», — пообещал он.