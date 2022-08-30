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«Газпром» уведомил французскую Engie о сокращении поставок газа

Французская Engie получила от «Газпрома» уведомление о дальнейшем сокращении поставок газа

Фото: Shutterstock

Французская энергетическая корпорация Engie получила от «Газпрома» уведомление о дальнейшем сокращении поставок газа со вторника, 30 августа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

По данным французской стороны, это происходит из-за разногласий по применению контрактов. При этом, Engie отметила, что обеспечила объемы газа, необходимые для нее и ее клиентов, и приняла «ряд мер, чтобы значительно снизить прямые финансовые или физические последствия возможного прекращения поставок газа».

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Как говорил ранее глава Комиссии по регулированию энергорынка (CRE) Эмманюэль Варгон, сейчас французские газохранилища заполнены на 91 процент. К 1 ноября они должны быть заполнены на 100 процентов. На российский газ приходилось около 17 процентов потребностей Франции.

Об отсутствии проблем с газом в стране говорил и президент Эммануэль Макрон. «У французов с газом все будет хорошо этой зимой», — пообещал он.

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Платон Щукин
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