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В Новосибирске впервые прошел гастрономический фестиваль «В Сибири есть!»

Более 40 ресторанов приняли участие в гастрономическом фестивале «В Сибири есть!»

Кадр: «Вести Новосибирск»

В Новосибирске 27 и 28 августа прошел первый гастрономический фестиваль «В Сибири есть!», посвященный сибирской кухне. Об этом сообщает «Вести Новосибирск».

Так, на Михайловской набережной развернулись более 40 уличных кафе и ресторанов. Помимо общепита, в фестивале приняли участие местные производители продуктов: сыровары, компании по изготовлению меда, мясных деликатесов, и также фермеры, которые выращивают редкие виды овощей.

Для зрителей также подготовили кулинарное шоу, концерт и конкурсы для юных поваров. По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрея Гончарова, главная задача фестиваля — получение новых знаний об инновациях в сфере общественного питания.

«У каждого есть возможность узнать, какие тенденции и перспективы наблюдаются на отечественном рынке, а кроме того — попробовать самые разнообразные угощения», — отметил он.

Ранее, 27 августа, в селе Старая Калитва в Воронежской области прошел фестиваль «Праздник молока». Организаторы подготовили конкурсы рисунков и фотографий с изображением коров и коз, игры и развлечения для силачей, кроссворды на молочную тему и фотозону.

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Мария Гейн
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