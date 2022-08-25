В Воронежской области пройдет фестиваль молока

Фестиваль «Праздник молока» пройдет в Россошанском районе Воронежской области 27 августа

В селе Старая Калитва Россошанского района Воронежской области 27 августа состоится фестиваль «Праздник молока». Об этом сообщила заведующая филиалом молодежного центра «Старокалитвенский сельский Дом культуры» Ирина Жукова, передает РИА «Воронеж».

Для гостей мероприятия подготовили конкурсы рисунков и фотографий с изображением коров и коз, игры и развлечения для силачей, кроссворды на молочную тему и фотозону.

Посетители также смогут попробовать блюда из молока, холодную окрошку, блины и вареники. Кроме того, пройдет кулинарный конкурс «Молочный кулинар».

На фестивале также будут работать выставки мастеров декоративно-прикладного творчества «Творение души и рук» и экспонатов выставочного зала Музея коров Россоши.

Ранее сообщалось, что в городе Торжок Тверской области 27 августа состоится гастрономический фестиваль «Хлебный спас». Жители и гости города смогут попробовать хлеб и разную выпечку: пряники, коврижки и карельские калитки. Кроме того, на фестивале запланированы кулинарные мастер-классы по приготовлению разных видов хлеба: традиционного, ремесленного, домашнего, обрядового и ресторанного.