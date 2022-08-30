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Крупного российского IT-специалиста обвинили в хищениях у Спецсвязи ФСО

Суд арестовал фигурантов дела о хищениях у Спецсвязи ФСО десятков миллионов рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Московский суд арестовал крупного российского IT-специалиста Станислава Глазова по обвинению в хищениях у предприятия Спецсвязи ФСО — НТЦ «Система», которое отвечает за национальную госсистему правовой информации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Глазов и еще пятеро фигурантов дела, среди которых главный бухгалтер НТЦ «Система» Юрий Миронов, были отправлены в СИЗО на прошлой неделе. Дело по статье 159 Уголовного кодекса (УК) РФ («Особо крупное мошенничество») возбуждено Следственным комитетом России 24 августа, размер ущерба устанавливается, но речь идет о хищении из бюджета нескольких десятков миллионов рублей.

Суть обвинений не раскрывается, но издание со ссылкой на материалы дела указывает, что преступление, которое вменяется фигурантам, посягает на основы государственной власти и нарушает деятельность учреждения Спецсвязи ФСО России.

НТЦ «Система» создала общенациональную правовую информационную систему, включающую органы госвласти всех регионов, информационно-правовую систему «Законодательство России» и «Официальный интернет-портал правовой информации», подпрограммы «Информационное общество», «Электронное правительство», «Электронное государство».

Глазов вину не признает. Он работал в НТЦ «Система» на полставки, параллельно занимая пост руководителя направления продуктовой политики по России и СНГ компании Ctrl2GO — ведущего поставщика решений для анализа данных в России из топ-100 крупнейших IT-компаний страны. Также он был директором развития бизнеса в R&D-центре АФК «Система», занимался антикризисным менеджментом в ИТЦ «Система-Саров» в рамках совместного проекта АФК «Система» и «Росатома» в технопарке «Саров».

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Любовь Ширижик
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