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Гоблин раскрыл отношение к уезжавшей из России Пугачевой

Блогер Дмитрий Пучков заявил, что Пугачева имела право уезжать из России

Фото: Игорь Акимов / Коммерсантъ

Российский блогер Дмитрий Пучков, также известный под псевдонимом Гоблин, заявил, что уезжавшая из страны певица Алла Пугачева имела на это право. Отношение к народной артистке он раскрыл в подкасте «Война и мир» в эфире радио KP.RU.

Гоблин отметил, что Пугачева является «величайшей советской звездой», но сам он не был фанатом ее творчества, так как слушал другую музыку. «Что никак не отменяет того, что это наша мегазвезда, супер-дупер. Ей равных нет вообще», — добавил он.

«То, что гражданка Пугачева взяла и убежала куда-то там, я вообще без понятия. Я не знаю, чего она поехала. По свистку побежала? Все побежали и она? Самостоятельно поехала? Ну поехала. Дальше что? Ну у нее, возможно, мнение отличное от моего, например, про Советский Союз или в отношении спецоперации», — высказался блогер.

Пучков напомнил, что уезжать из страны не запрещено законом. «Ну уехала, ну приехала», — заключил он.

15 июля СМИ заявили о возвращении Пугачевой в Россию. Об отъезде певицы и ее супруга Максима Галкина в Израиль стало известно в начале марта. По словам артистки, они покинули страну, чтобы провести с детьми отпуск, а также поправить здоровье.

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Олег Давыдов
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