Обвиняемый в убийстве мужа немецкий консул вернулся в Германию

G1: обвиняемый в убийстве супруга немецкий консул Ханн вернулся в Германию

Немецкий консул в Рио-де-Жанейро Уве Герберт Ханн, обвиняемый в убийстве супруга, бельгийца Вальтера Анри Максимилиена Биота, вернулся в Германию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бразильский портал G1.

По информации медиа, дипломат вылетел из Рио-де-Жанейро во Франкфурт и уже прибыл в Европу.

«Освобожденный три дня назад без каких-либо ограничительных мер немецкий консул Уве Герберт Хан, обвиненный прокуратурой Рио-де-Жанейро в убийстве собственного мужа, бельгийца Вальтера Анри Максимилиана Биоту, вернулся в Германию», — пишет издание.

Бразильская полиция задержала Ханна по подозрению в убийстве 7 августа. Следователи обнаружили несоответствия в показаниях консула и ранних результатах судебно-медицинской экспертизы смерти Биота. Выяснилось, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Смерть Биота наступила 5 августа. Ханн звонил спасателям и сказал, что его супруг почувствовал себя плохо и упал на пол. Когда медики приехали на место, тот был мертв. Консул отмечал, что причиной смерти мог стать одновременный прием снотворных с большим количеством алкоголя. Однако вскоре медики нашли на теле погибшего повреждения.

