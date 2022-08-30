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Двух полицейских арестовали за избиение распивавшего алкоголь россиянина

В Красноярском крае полицейские стали фигурантами дела за избиение 31-летнего россиянина

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Красноярском крае арестовали двух 39-летних сотрудников полиции, избивших 31-летнего россиянина. Об этом во вторник, 30 августа, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По данным следствия, в конце июля ночью во дворе дома поселка Краснокаменск сотрудники МВД заметили распивавшего алкоголь мужчину. Один из полицейских ударил нарушителя кулаком в лицо, а затем потребовал проследовать с ними в отдел. После отказа правоохранители избили свою жертву, однако задержанный сумел вырваться и убежать, но был настигнут. Ему заломили руки и надели наручники.

Позже, уже в отделе, россиянин подвергался избиению на протяжении четырех часов. СКР возбудил в отношении сотрудников уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия, с применением специальных средств») УК РФ.

«В настоящее время по делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается»,— рассказала Юлия Арбузова.

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Азамат Асланов
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