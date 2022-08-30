Названа главная задача грузинских добровольцев на Украине

Главной задачей грузинских добровольцев на Украине названа пропаганда

Главная задача добровольческих формирований, таких как Грузинский национальный легион — это создание пропагандистского эффекта. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный эксперт Евгений Норин.

Норин назвал целью создания подобных подразделений попытку показать деятельную поддержку Украины людьми со всего мира.

По его мнению, грузинские добровольцы не способны оказать серьезного влияния на ход боевых действий. Он подчеркнул, что современное поле боя является «противостоянием скорее артиллерии, чем пехоты». Также Норин отметил малочисленность добровольческих подразделений. «Мы говорим о линии боевого соприкосновения в тысячу километров, на которой воюют сотни тысяч людей с каждой стороны. 10-20 или даже несколько сотен человек не могут сыграть существенной роли в таком противостоянии», — подчеркнул он.

Ранее Норин заявил, что причина по которой грузинские добровольцы прибывают на Украину — это обида за поражения в конфликтах с Абхазией и Южной Осетией. Эксперт назвал эти поражения «карикатурно унизительными» для Грузии. «Горы трофеев, президент, поедающий галстук. Сейчас те, у кого до сих пор зудят Абхазия и Осетия, естественно, едут воевать», — подчеркнул он.

