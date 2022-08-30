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Врачи написали матерное слово в медкарте надоевшей им 90-летней россиянки

На Алтае врачи написали матерное слово в медкарте часто вызывавшей скорую пенсионерки

Фото: телеграм-канал «Mash Siberia»

В медицинской карте 90-летней пенсионерки из Алтайского края нашли матерное слово ******* [задолбала], написанное розовым маркером. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По информации канала, предположительно, надпись оставили врачи, которым россиянка надоела из-за частых вызовов скорой помощи. Пенсионерка страдает бронхиальной астмой и гипертонией. Из-за плохого самочувствия она была вынуждена обращаться за неотложной помощью раз в неделю, а иногда и через день.

Оскорбление в медкарте женщины обнаружила ее дочь, которая пришла в Волчихинскую ЦРБ за рецептами. Дежурный врач заявила, что автор надписи ей неизвестен.

Ранее в Тюмени прибывшие на вызов к пожилой женщине врачи скорой помощи не дозвонились до ее квартиры в домофон, а обращаться с просьбой открыть дверь к соседям постеснялись из-за ночного времени. Когда медики попали в квартиру, россиянка уже была мертва.

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Константин Лысяков
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