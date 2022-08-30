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В России предложили увеличить размер маткапитала

«Известия»: СРЗП предложила продлить программу маткапитала и увеличить его до ₽933 тысяч

Фото: Пелагия Тихонова / Агентство «Москва»

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили с 1 января 2023 года увеличить размер материнского капитала на второго ребенка с 693 до 933 тысяч рублей, а саму программу сделать бессрочной (сейчас она действует до конца 2026 года). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект.

По данным газеты, документ будет внесен в Госдуму во вторник, 30 августа. Также депутаты хотят установить размер выплат за третьего ребенка в сумме 1,399 миллиона рублей.

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Один из авторов инициативы, глава фракции Сергей Миронов, ссылаясь на статистику, пояснил изданию, что России нужно срочно решать демографическую проблему. Он привел прогноз Росстата, согласно которому, рождаемость в стране будет падать, темпы роста ожидаемой продолжительности жизни замедлятся, а миграционный приток будет уменьшаться. Миронов считает, что предлагаемые законопроектом меры способны улучшить демографическую ситуацию, а также повысить уровень рождаемости.

В пояснительной записке к документу отмечается, что начатая в 2007 году программа маткапитала существенно повысила уровень рождаемости, однако, как считают авторы инициативы, действующие показатели выплат себя исчерпали и перестали мотивировать граждан. Поэтому депутаты считают необходимым их пересмотреть.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому разрешается использовать материнский капитал на оплату частных школ и детских садов. Отмечается, что родители смогут использовать средства маткапитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями.

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Марина Совина
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