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Мишустин заявил о необходимости серьезной донастройки финансовой системы России

Мишустин заявил, что России необходима серьезная донастройка финансовой системы

Фото: Russian State Duma Press Service / Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что России необходима серьезная донастройка финансовой системы в условиях санкций. Его слова приводит РИА Новости.

«В условиях санкций и ограничений требуется ее (финансовой системы — прим. «Ленты.ру») серьезная донастройка. Прежде всего чтобы сформировать эффективные механизмы, которые позволят насытить нашу экономику достаточной ликвидностью, обеспечить устойчивость деятельности наших предприятий и целых отраслей, сохранить рабочие места», — заявил премьер.

Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин ранее обращал особое внимание на необходимость укрепления финансовой самостоятельности и независимости России. Премьер согласился с важностью этого вопроса, так как сейчас в стране «сложности испытывают и бизнес, и граждане».

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Софья Ермакова
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