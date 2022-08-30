Мишустин заявил о необходимости серьезной донастройки финансовой системы России

Мишустин заявил, что России необходима серьезная донастройка финансовой системы

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что России необходима серьезная донастройка финансовой системы в условиях санкций. Его слова приводит РИА Новости.

«В условиях санкций и ограничений требуется ее (финансовой системы — прим. «Ленты.ру») серьезная донастройка. Прежде всего чтобы сформировать эффективные механизмы, которые позволят насытить нашу экономику достаточной ликвидностью, обеспечить устойчивость деятельности наших предприятий и целых отраслей, сохранить рабочие места», — заявил премьер.

Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин ранее обращал особое внимание на необходимость укрепления финансовой самостоятельности и независимости России. Премьер согласился с важностью этого вопроса, так как сейчас в стране «сложности испытывают и бизнес, и граждане».

Ранее глава правительства признал, что санкционный запал в отношении России не иссяк, страны, которые приняли ряд ограничительных мер после ввода российских войск на территорию Украины, усиливают давление. По его словам, то обстоятельство, что инициаторы санкций и сами страдают от них, не изменило общую позицию Запада. Премьер подчеркнул, что заявления мировых лидеров об ответственности Москвы за глобальный мировой кризис не имеют под собой оснований.