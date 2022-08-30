Глава Мордовии рассказал о важности грантовой поддержки культурных инициатив

Артем Здунов: проекты, поддержанные ранее, придали импульс развитию культурной жизни

«Президентский фонд культурных инициатив объявил победителей очередного грантового конкурса. Проекты, поддержанные Фондом ранее, уже придали значительный импульс развитию культурной жизни в стране. Для Мордовии сотрудничество с Фондом позволило поддержать 44 наши инициативы на общую сумму свыше 72 миллионов рублей», — заявил глава Республики Мордовия Артем Здунов, комментируя итоги заседания под председательством первого заместителя руководителя администрации Координационного комитета Президентского фонда культурных инициатив, на котором утвердили списки проектов-победителей второго конкурса 2022 года на предоставление грантов президента России на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

По словам Артема Здунова, для региона это существенное привлечение федеральных средств, позволяющих запустить важные для жителей культурные и творческие инициативы. «С поддержкой президентских грантов в Мордовии прошла народная премия «Время Героев», состоялись международный молодежный театральный фестиваль «Худсовет» и I Всероссийский театральный фестиваль воспитанников Нахимовских военно-морских училищ, кадетских корпусов и классов "Гардемарины-2022"», — рассказал он.

Также, по его словам, есть планы при поддержке Фонда открыть в Саранске новый молодежный театр. «Творческие команды республики хорошо проявили себя и в заявочной кампании второго конкурса 2022 года. Президентским фондом культурных инициатив поддержаны 22 заявки из 109 поданных. Уверен, что дальнейшее наше взаимодействие будет столь же плодотворным. В Мордовии много инициативных людей, а значит, при поддержке Фонда будут реализовано больше интересных событий в сфере искусства и креативных индустрий, созданы новые точки притяжения для жителей и гостей региона», — рассказал Артем Здунов.