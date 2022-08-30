Звезда «Кривого зеркала» рассказал о перепалке с Дубовицкой

Александр Морозов рассказал, что ведущая «Аншлага» Дубовицкая оскорбляла коллег-юмористов

Известный артист, участник программ «Кривое зеркало» и «Смехопанорама» Александр Морозов рассказал о своем отношении к руководителю и ведущей юмористической программы «Аншлаг» Регине Дубовицкой. В разговоре с порталом PopCornNews артист заявил, что ведущая «Аншлага» может позволить себе оскорбления в адрес коллег.

По словам Морозова, однажды во время гастролей в Саратове во время ужина с участниками юмористического концерта между ним и Дубовицкой случилась перепалка.

«Зашел какой-то спор, и я вставил свои пять копеек. И вдруг она говорит: "Ой, Морозов заговорил, а я думала, ты такой дурак". А я на нее смотрю и говорю: "Регина Игоревна, а я про вас и до сих пор так думаю". Вот на этом мы и расстались», — поделился историей звезда «Кривого зеркала».

Ранее Морозов рассказал о невежливом поведении стендап-комика из Comedy Club, с которым они вместе работали ведущими благотворительного мероприятия. Артист заявил, что его коллега допускал фривольности, а некоторые его шутки были «на грани». Он не уточнил, о каком именно юмористе идет речь, однако отметил, что тот является его тезкой.