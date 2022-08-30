В Испании перешли на ночной сбор винограда

Владелец виноградника в Испании Андрес Морате перешел на ночной сбор урожая из-за жары

Некоторые владельцы виноградников в Испании перешли на ночной сбор урожая из-за экстремальной жары в стране. Они также начали процесс на несколько недель раньше сезона, сообщает Reuters.

Обычно виноград для производства начинают собирать в середине сентября, однако из-за погодных условий испанцам пришлось приступить раньше. Владелец одного из виноградников недалеко от Мадрида Андрес Морате начал сбор урожая 24 августа. Работники стали выходить в ночное время, работая с налобными фонарями.

Жара также повлияла на свойства винограда — он стал менее сочным. «Это необычный способ. Да и без такой жары мы обычно собирали виноград позже, но в последние несколько лет урожаи увеличились. А теперь ко всему еще и засуха. Это было суровое лето, одно из самых суровых, и каждый год устанавливаются новые температурные рекорды», — объяснил Морате.

Ранее в докладе Евросоюза предположили, что засуха в некоторых регионах Европы может продлиться еще три месяца, до ноября 2022 года. Засуха и высокие температуры воздуха ожидаются в Западном Средиземноморье. Наиболее значительно погода затронет Португалию и Испанию.