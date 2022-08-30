Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Российский хирург раскрыла способы отличить силиконовую грудь от настоящей

Хирург Ольга Ованесова: настоящая грудь асимметрична в отличие от силиконовой

Фото: Shutterstock

Российский пластический хирург и косметолог Ольга Ованесова раскрыла способы отличить силиконовую грудь от настоящей. Комментарий эксперта приводит издание 5-tv.ru.

По словам врача, уровень развития современной медицины позволяет пациенткам приобретать формы, практически идентичные естественным. Однако если операция была выполнена некачественно, то в районе бюста могут остаться следы швов, а сама грудь примет форму «застывших шариков». «Легче всего проводить наблюдение на пляже или в бане. Когда, например, девушка ложится на спину, у нее грудь "растекается"», — высказалась медик о тех, кто не прибегал к указанной коррекции внешности.

Также специалистка отметила, что натуральная грудь асимметрична. Различаться, например, могут ее объем и размер сосков. Кроме того, подозрения сразу вызывают хрупкие девушки с пышными формами, пояснила собеседница издания. «Если у тебя пятый размер груди при весе 40 килограммов, то все, конечно, понимают, что это импланты», — заключила Ованесова, указав, что в данный момент существует тренд на уменьшение бюста.

Ранее в августе хирург и косметолог Карине Оганесян назвала самые странные запросы россиян на пластические операции. В свой список доктор внесла операции по изменению формы ушей, когда люди просят заострить их верхние края как у эльфов. Кроме того, среди странных манипуляций оказались вживление имплантов в брови и лоб, улучшение внешнего вида и корректировка размера пупка, увеличение на время груди посредством физраствора или других жидкостей, которые впоследствии рассасываются.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Ивану Сафронову запросили 24 года колонии
Неспособным оплатить электричество британцам предложили греться в библиотеках
В Ватикане объяснили позицию папы Римского по конфликту на Украине
Еще одна европейская страна выступила за запрет шенгена для россиян
Анонсирована полностью беспилотная Tesla
Десятилетний мальчик вытащил тонущую мать из бассейна
Мэр Одессы опроверг призывы к переговорам с Россией
Глава Росгвардии доложил Путину о выполнении задач в зоне СВО
Минобороны заявило о срыве наступления ВСУ
Шведских хоккеистов из КХЛ перестанут вызывать в сборную страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.