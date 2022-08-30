Российский хирург раскрыла способы отличить силиконовую грудь от настоящей

Хирург Ольга Ованесова: настоящая грудь асимметрична в отличие от силиконовой

Российский пластический хирург и косметолог Ольга Ованесова раскрыла способы отличить силиконовую грудь от настоящей. Комментарий эксперта приводит издание 5-tv.ru.

По словам врача, уровень развития современной медицины позволяет пациенткам приобретать формы, практически идентичные естественным. Однако если операция была выполнена некачественно, то в районе бюста могут остаться следы швов, а сама грудь примет форму «застывших шариков». «Легче всего проводить наблюдение на пляже или в бане. Когда, например, девушка ложится на спину, у нее грудь "растекается"», — высказалась медик о тех, кто не прибегал к указанной коррекции внешности.

Также специалистка отметила, что натуральная грудь асимметрична. Различаться, например, могут ее объем и размер сосков. Кроме того, подозрения сразу вызывают хрупкие девушки с пышными формами, пояснила собеседница издания. «Если у тебя пятый размер груди при весе 40 килограммов, то все, конечно, понимают, что это импланты», — заключила Ованесова, указав, что в данный момент существует тренд на уменьшение бюста.

Ранее в августе хирург и косметолог Карине Оганесян назвала самые странные запросы россиян на пластические операции. В свой список доктор внесла операции по изменению формы ушей, когда люди просят заострить их верхние края как у эльфов. Кроме того, среди странных манипуляций оказались вживление имплантов в брови и лоб, улучшение внешнего вида и корректировка размера пупка, увеличение на время груди посредством физраствора или других жидкостей, которые впоследствии рассасываются.