Из-за запертого в холодильнике супермаркета российского школьника возбудили дело

Из-за запертого в холодильнике школьника возбудили дело о незаконном лишении свободы

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело из-за запертого в холодильнике супермаркета девятилетнего российского школьника. Об этом во вторник, 30 августа, сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, дело возбуждено по статье 127 («Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего») УК РФ. «По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщили в СКР.

29 августа в Новосибирске девятилетнего мальчика заперли в холодильнике одного из супермаркетов после того, как он высказал претензии из-за просроченных товаров. ЧП произошло в продуктовом супермаркете «Мария-Ра», расположенном на улице Селезнева. Ребенок заметил товар с истекшим сроком годности и уведомил продавца.

Женщина обратилась к неизвестному мужчине и тот вынул коробки из холодильника и затолкал внутрь школьника.