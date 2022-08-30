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«Человек-паук» спас застрявшего на 15-метровой горке мальчика

Manchester Evening News: 36-летний британец спас застрявшего в горке мальчика

Фото: Jose Cabezas / Reuters

В Великобритании 36-летний Джейсон Бэрд, известный тем, что развлекал детей в костюме Человека-паука во время пандемии коронавируса, спас застрявшего на 15-метровой ярмарочной горке мальчика. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 августа, на семейном фестивале в английском графстве Чешир. Бэрд стоял в очереди на аттракцион вместе со своей возлюбленной и двумя детьми, когда заметил четырехлетнего мальчика на ярмарочной горке на высоте 15 метров. «Он скатился вниз примерно на полтора метра, но потом встал и начал подниматься обратно», — рассказывает британец.

Мальчик сильно испугался и начал плакать. Он находился прямо на краю горки и мог выпасть. Увидев, что мальчик в беде, Бэрд забрался на горку, взял рыдающего ребенка на руки и скатился с ним вниз. После этого мужчина передал мальчика взволнованной матери.

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«Это был просто случайный поступок. Любой бы сделал то же самое. Еще 20 или 30 секунд, и он мог бы сорваться. На горке были и другие дети, так что мальчик мог упасть», — говорит Бэрд.

Мужчина, который занимается боевыми искусствами, прославился на всю Британию во время локдауна из-за COVID-19. Они с другом начали одеваться в костюмы Человека-паука во время утренних пробежек, чтобы порадовать детей и поднять настроение их родителям. Идею Брэда высоко оценила герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, а премьер-министр страны Борис Джонсон отправил ему благодарственное письмо.

Ранее сообщалось, что трехлетний ребенок из индийской деревни выжил после того, как на него напал леопард. Мальчика с серьезными травмами доставили в больницу, где врачи провели ему экстренную операцию.

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Алиса Удовик
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«Человек-паук» спас застрявшего на 15-метровой горке мальчика
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