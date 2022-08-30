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Американские компании нашли способ тайно торговать с Россией

Yeni Şafak: компании из США ищут способ торговать с Россией через Турцию в обход санкций

Фото: Osman Orsal / Reuters

Американские компании, покинувшие российский рынок из-за конфликта на Украине, ищут способ тайно торговать с Россией через Турцию. Об этом пишет Yeni Şafak со ссылкой на источники в турецких бизнес-кругах.

По их информации, многие американские компании, которые хотят обойти антироссийские санкции Запада, предлагают турецким компаниям вести совместный бизнес в обмен на определенную комиссию. Источники издания рассказали, что в последние месяцы количество подобных предложений выросло.

Издание отмечает, что сейчас американские компании ведут свой бизнес по маршруту Россия-Турция-Дубай-США, покупая товары из России.

Американские компании, которые предлагают совместные торговые предложения турецким компаниям, прибегают к этому способу, чтобы покрыть свои потери на российском рынке

Yeni Şafak

Среди основных товаров, которые американские компании хотят покупать у России, названы нефтехимические продукты, минеральное топливо, драгоценные металлы и камни, зерно, железо и сталь, удобрения, химикаты, водные продукты и алкогольные напитки. Отмечается, что после введения санкций против России тысячи западных компаний оказались в сложной ситуации.

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Газета напомнила, что посол США в Анкаре Джефф Флейк говорил о пяти тысячах американских компаний, готовящихся к выходу из России, которые указали в качестве своего адреса Турцию. Таким образом они пытаются извлечь выгоду из эффективных логистических возможностей компаний в регионе, считает он.

США угрожают Турции санкциями

Турция на сегодняшний день остается единственным членом НАТО, который не ввел санкции против России. По словам министра энергетики и природных ресурсов страны Фатиха Донмеза, у Турции есть действующий контракт с Россией по газу, страна не может присоединиться к санкциям в сфере энергетики.

На фоне этого США оказывают давление на Анкару, угрожая ввести рестрикции в отношении Анкары. В частности, The Wall Street Journal (WSJ) пишет, что США предостерегают турецкие компании от сотрудничества с физическими и юридическими российскими лицами, оказавшимися под санкциями. Так, первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо пригрозил турецким компаниям «проблемами», отметив, что они рискуют подпасть под американские ограничения.

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Позднее также стало известно, что сотрудники Центрального разведывательного управление (ЦРУ) США угрожали бизнесменам Турции из-за их торговых связей с Россией.

Разведывательная служба США имела наглость угрожать турецким бизнесменам по поводу торговли с Россией на встречах, на которых также присутствовал представитель ЦРУ в Турции

Yeni Şafak

В частности, Вашингтон угрожал сотрудникам строительных компаний, сотрудничающих с российскими организациями. Так, сотрудник ЦРУ спрашивал бизнесменов из жилищного сектора о том, сколько домов они продали россиянам, в какой валюте формировали цену, по какому каналу была произведена оплата.

Планы на будущее

WSJ в конце августа также писала, что власти США перешли к новой стадии реализации санкций против России — Вашингтон решил отслеживать «пособников» Москвы в обходе ограничений.

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По информации газеты, ударить планируется по сохраняющимся импортным и экспортным потокам, обеспечивающим российской армии возможность продолжать действия на Украине. Нацелиться намерены на банки и криптоплатформы, которые помогают России сохранять доступ к иностранным валютам.

Кроме того, Вашингтон хочет добиться от стран, не присоединившихся к санкциям, таких как Китай и Индия, снизить объемы поставок в Россию и средств, которые от них получает Москва.

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Марина Совина
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