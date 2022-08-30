Президент Вучич: Сербия рассматривает возможность приобретения нефти у Ирака и Венесуэлы

Президент Сербии Александр Вучич заявил о поиске альтернативы российскому топливу. Об этом сообщает Reuters.

Политик сообщил, что Сербия рассматривает возможность приобретения нефти у Ирака и Венесуэлы. Он также добавил, что страна попытается закупать уголь в Индонезии. Вучич также сообщил о планах импортировать нефть из Азербайджана в 2023 году.

Мы будем брать иракскую [нефть]. Также я попытаюсь договориться с Венесуэлой. Мы бы брали где угодно. Мы не привередливы Александр Вучич Президент Сербии

По словам главы государства, Сербия до максимума увеличила запасы газа в газохранилищах. Он заявил, что этих запасов должно хватить более чем на 60 дней.

Вучич также добавил, что Сербия хотела бы закупить около двух миллионов тонн угля у Китая и Индонезии для ТЭЦ, которые производят примерно 70 процентов электричества в стране.

Запасы газа в Сербии

Вучич сообщил, что в настоящее время Сербия активно запасает газ на предстоящую зиму. По его словам, у страны уже 100 миллионов кубометров в ПХГ в Венгрии, каждый день закачивается по четыре-пять миллионов.

С электричеством у нас много проблем, с водой бескрайняя проблема. С газом также, но мы боролись, и я верю, победили Александр Вучич Президент Сербии

Глава государства заявил, что в ПХГ «Банатский двор» хранится 247 миллионов кубометров. Политик напомнил, что отказ Белграда от перехода на зеленую повестку фактически спас страну.

Также Вучич заявил, что страна заключила «отличное соглашение» с Россией о поставках газа на три года, по которому два миллиарда кубометров Белград получит по цене 350-370 долларов за тысячу кубометров.

По его словам, Сербия покупает российский газ «по фантастической цене». Он сообщил, что страна тратит 3,2 миллиарда кубических метров газа.

От России мы получаем 2 миллиарда кубических метров, что составляет 63-64 процента всех наших нужд, мы платим 800 миллионов евро, фантастическая цена Александр Вучич Президент Сербии

Президент заявил, что за дополнительные 1,2 миллиарда кубических метров газа Сербия бы заплатила 4,8 миллиарда евро, если бы покупала по сегодняшним ценам.

Также политик отметил, что в ближайшие восемь месяцев государство будет жить в условиях необъявленного чрезвычайного положения. По его словам, в настоящее время ситуация в стране является самой тяжелой за последние десять лет.

До конца марта у нас в стране, хотя мы его формально и не вводим, чрезвычайное положение. Эти восемь месяцев будут самыми тяжелыми за последние 10 лет Александр Вучич Президент Сербии

Поставки российской нефти в Сербию

22 августа Вучич заявил, что осенью Сербия прекратит получать нефть из России, которая поступает танкерами по Адриатическому морю, а позже — по нефтепроводу через Хорватию. Это произойдет 1 ноября. Политик призвал граждан готовиться к трудной зиме.

Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для нас, мы будем под санкциями Александр Вучич Президент Сербии

По словам главы государства, ситуация с нефтью в Сербии трудная, так как в стране работает только «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС, 56,1 процента компании принадлежит «Газпрому» и «Газпромнефти»). При этом другие предприятия прекратили импортировать топливо из-за убыточности.

Но к нам нефть, по сути, может поступать только по Адриатическому нефтепроводу (JANAF в Хорватии), а на нас начинают давить и нефтью из Киркука, так как россияне владельцы 56,1 процента НИС. Отдельные производители уже говорят, что не хотят с ними сотрудничать Александр Вучич Президент Сербии

Сербия и антироссийские санкции

Президент Сербии отказался давать обещания по вопросу санкций против России, однако заявил, что постарается сохранить нынешнюю политику.

По его словам, некоторые политики в стране до парламентских выборов 3 апреля этого года говорили о санкциях отрицательно, а «потом поменяли пластинку».

Я не обещаю ничего, лишь обещаю народу, что будем беречь свою политику, сколько сможем. И это мое «сколько сможем» тверже, чем клятвы всех остальных в этой стране на политической сцене, которые клянутся на книгах, крови и так далее Александр Вучич Президент Сербии

В июне посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко объяснил, что решение сербских властей не присоединяться к санкциям Запада против России экономически выгодно для республики.

Он заявил, что экономика Сербии очень связана в позитивном смысле с Россией. По его словам, по данному вопросу Белград остается на своей принципиальной позиции.

Каждый понимает, что антироссийские санкции привели бы к весьма заметному ущербу для экономики и социальной сферы Александр Боцан-Харченко Посол России в Сербии

Посол добавил, что политика Белграда позволяет России и Сербии развивать полнокровное и взаимовыгодное сотрудничество.