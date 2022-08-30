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Американцы допустили начало гражданской войны

The Guardian: 43 процента американцев допускают гражданскую войну в ближайшие 10 лет

Кадр: Marvel / Globallookpress.com

Вероятность гражданской войны в США допускают двое из пяти американцев, следует из нового опроса YouGov и The Economist. Об этом пишет The Guardian.

Респондентам задали вопрос, насколько вероятно, что в ближайшие десять лет в Соединенных Штатах будет гражданская война. 43 процента заявили, что она в определенной степени вероятна, причем среди убежденных демократов и независимых избирателей этот показатель составил 40 процентов, а среди республиканцев — 54 процента.

Также в ходе опроса выяснилось, что 65 процентов респондентов заявили, что с начала 2021 года уровень политического насилия вырос. При этом 62 процента опрошенных уверены, что в ближайшие несколько лет оно будет только расти.

Большинство экспертов считают, что полномасштабный вооруженный конфликт, подобный гражданской войне 1861-1865 годов, маловероятен. При этом многие опасаются усиления политического раскола и политического насилия, особенно в связи с усилением политиков-республиканцев, которые поддерживают заявление экс-президента США Дональда Трампа о фальсификации выборов.

Ранее издание отмечало, что рост недоверия к политическим институтам в США свидетельствует о том, что страна может находиться на грани нового внутреннего конфликта.

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Варвара Кошечкина
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