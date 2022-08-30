В Подмосковье таксист набросился с кувалдой на чужое авто и попал на видео

В Коломне сняли на видео, как таксист бьет кувалдой припаркованное у жилого дома авто

В подмосковной Коломне разъяренный водитель такси набросился с кувалдой на чужой легковой автомобиль, который был припаркован у жилого дома. Происшествие попало на видео, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах видно, как к жилому дому подъезжает такси. Из него выходит водитель и достает кувалду, после чего начинает наносить удары по черному кроссоверу. Он разбивает лобовое и боковые стекла, а также зеркала и двери автомобиля. Таксист бьет машину около минуты, а после скрывается на своем авто.

По словам очевидца, снявшего нападение на видео, инцидент произошел 29 августа, а водителя зовут Станислав Л.

На другой видеозаписи, поступившей в редакцию «Ленты.ру», видно, как тот же водитель такси, желая въехать во двор, самостоятельно открывает шлагбаум и проезжает к жилому дому.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что информация о происшествии проверяется, таксиста разыскивают.

Ранее в Омске водитель такси напал на пассажирку, избил ее и выгнал с пятимесячным ребенком из салона автомобиля. Конфликт между таксистом и россиянкой возник после того, как она начала звонить родственникам и в полицию, так как вместо запланированного маршрута водитель сначала стал кружить по району Нефтяников, а затем направился в сторону выезда из города.