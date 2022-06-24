В Омске таксист избил пассажирку и выгнал с младенцем из автомобиля

В Омске водитель такси избил пассажирку и выгнал с пятимесячным ребенком из автомобиля

В Омске водитель такси напал на пассажирку, избил ее и выгнал с пятимесячным ребенком из салона автомобиля. Об этом рассказала пресс-служба областной прокуратуры, передает РИА Новости.

Как рассказала жительница города, инцидент произошел 22 июня, когда она направлялась в гости к знакомой. Во время поездки между женщиной и таксистом возник конфликт. Причиной стало то, что вместо запланированного маршрута водитель сначала стал кружить по району Нефтяников, а затем направился в сторону выезда из города. Когда пассажирка, испугавшись, стала звонить родственникам и в полицию, таксист припарковал автомобиль и нанес ей удар в область головы. После этого он заставил женщину с младенцем покинуть машину и скрылся с места происшествия.

В ведомстве отметили, что женщина обратилась с заявлением в полицию. Личность водителя такси устанавливается. За ходом расследования следит прокуратура.

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