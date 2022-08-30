Страны ЕС допустили объединение военных запасов из-за нехватки оружия

Боррель заявил, что страны ЕС обсудят объединение военных запасов из-за нехватки оружия

Министры обороны стран-членов Европейского союза (ЕС) допустили объединение военных запасов на фоне нехватки оружия из-за масштабной военной помощи Украине. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на неформальной встрече глав Минобороны объединения в Праге, передает ТАСС.

«Мы обсудим, как укрепить европейскую оборонную промышленность, как объединить военные запасы, поскольку мы исчерпываем наши военные запасы, предоставляя много помощи Украины», — рассказал глава евродипломатии. Он отметил, что европейское объединение должно решить, как восполнить запасы вооружений.

Ранее Боррель рассказал, что главы оборонных ведомств государств ЕС обсудят возможность расширения поставок оружия Киеву. По его словам, ситуация в зоне боевых действий на Украине остается очень плохой, страна нуждается в помощи, поэтому объединение продолжит оказывать ей военную поддержку.