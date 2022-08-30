Для жителей Чувашии запустят видеоуроки по национальной вышивке

В Чувашии запустят проект «Узоры матерей» с видеоуроками по национальной вышивке

Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека запустит проект «Узоры матерей» с видеоуроками по национальной вышивке республики. Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Жителям региона расскажут об истории ремесла и обучат его основам. В библиотеку уже поступило все необходимое оборудование: видеокамера, видеомикшер, два комплекта постоянного света, четыре петличных микрофона и кабели.

«Технические средства будут использованы для съемки обучающих занятий школы чувашской вышивки "Узоры матерей" как в онлайн, так и в очном формате: обзоров книг о чувашском орнаментальном искусстве, встреч с их авторами, научными сотрудниками, представителями Чувашского книжного издательства, мастер-классов от мастеров национальной вышивки», — рассказали авторы проекта.

Библиотека уже закупила все расходные материалы для уроков, включая канву, мулине, бусины, пайетки, декоративные монетки, иглы и пяльцы для вышивания, а также ножницы.

Ранее в мае в сети стал доступен сайт проекта по популяризации вышивки как культурного наследия народов страны «Вышитая карта России». Пользователи сайта могут не только рассмотреть в деталях фрагменты карты, вышитые в разных регионах страны, но и изучить значение каждой конкретной композиции, технику ее исполнения. Здесь же можно узнать имена мастеров, создавших эти произведения искусства.