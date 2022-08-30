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В Херсонской области заявили о ненависти местных жителей к Зеленскому

Замглавы херсонской администрации Стремоусов: люди ненавидят Зеленского и этот режим

Фото: пресс-служба президента Украины / Reuters

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в беседе с РИА Новости рассказал об отношении местного населения к президенту Украины Владимиру Зеленскому и действующему режиму.

По его словам, чем больше украинская сторона обстреливает регион, тем больше жителей требуют проведения референдума.

«Люди ненавидят Зеленского и этот режим. Чем больше стреляют нацисты по Херсонской области, тем больше люди требуют проведения референдума и еще больше становится сторонников того, чтобы область стала субъектом Российской Федерации»,— отметил замглавы администрации.

Стремоусов подчеркнул, что все заявления Киева о возвращении контроля над Херсонской областью бессмысленны, так как точка невозврата пройдена.

11 августа советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности сменить Зеленского на посту главы государства. Политик готов выдвинуться в президенты в том случае, если нынешний украинский лидер не пойдет на второй срок.

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