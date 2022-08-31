Развеян миф о подготовке организма к осени

Терапевт Ярцева рассказала, что людям не нужно подготавливать свой организм к осени

Терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Ura.ru развеяла известный миф о том, что людям необходимо определенным образом подготавливать свой организм к наступлению осени. Она отметила, что в России всегда имели место резкие перепады температур и это никак не сказывалось на работе организма.

«В России такие природные условия, что всегда были резкие похолодания и резкие потепления. С людьми ничего страшного не происходило. Это преувеличенное внимание к происходящему. Основная задача — одеваться по погоде. Бывает, по привычке вышел раздетый и понятно, что есть риск переохладиться. Надо одеться тепло и многослойно. Чтобы вы понимали, что если станет жарко, то можно один слой снять», — рассказала специалист.

Также, по ее словам, многие россияне зимой улетают отдыхать в страны с теплым климатом и перепады температуры не оказывают на них негативного влияния.

Ранее педиатр, ведущий медицинский эксперт «ИНВИТРО-Москва» Виолетта Бурдакова рассказала, что в жару сохранить водный баланс в организме поможет правильный режим питья. В зной лучше пить воду, зеленый чай с лимоном и без сахара, морсы, компоты из сухофруктов, витаминизированные напитки, посоветовала она.