Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Известный музыкант решил избавиться от дома в США

Музыкант Бек Хэнсен выставил на продажу дом в Лос-Анджелесе за 2,9 миллиона долларов

Фото: Jim Bennett / Getty Images

Известный американский музыкант Бек Хэнсен решил избавиться от дома в США. Артист выставил жилье в Лос-Анджелесе на продажу за 2,9 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Построенный в конце 1940-х годов объект находится в районе Лос-Фелис. Бек приобрел его в 2015 году за миллион долларов. Площадь дома составляет 185,8 квадратного метра, внутри него три спальни и три ванные, просторная гостиная с камином и студией звукозаписи, смежная с кухней столовая и большой подвал.

Интерьер оформлен в светлых тонах с большим количеством деревянных элементов. Из кухни можно попасть на крытую террасу. Помимо основного здания, на участке имеются постройка с гаражом и домашним кинотеатром, а также стол для пинг-понга и открытая терраса с чашей для костра.

Ранее в августе дом в Лос-Анджелесе продал актер и комик Энтони Андерсон. Он получил за одноэтажный особняк с шестью спальнями и четырьмя ванными 2,1 миллиона долларов. Площадь жилья составляет 310 квадратных метров, в нем есть две гостиные, столовая и кухня с дизайнерской техникой.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
В России упростили прохождение техосмотра
Немцы раскритиковали план Бербок по взаимодействию с Россией
Москвичи оказались несчастнее жителей регионов
Три тысячи зарубежных компаний приостановили работу в России
В Италии арестовали 11 вилл российского миллиардера
Майли Сайрус продала дом в США
Стало известно о совместных аналитических учениях Украины и США
Известный музыкант решил избавиться от дома в США
Бывшего топ-менеджера «Ростеха» обвинили во взятках почти на 70 миллионов рублей
Доктор Павлова назвала основные причины возникновения отеков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.