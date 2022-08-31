Известный музыкант решил избавиться от дома в США

Музыкант Бек Хэнсен выставил на продажу дом в Лос-Анджелесе за 2,9 миллиона долларов

Известный американский музыкант Бек Хэнсен решил избавиться от дома в США. Артист выставил жилье в Лос-Анджелесе на продажу за 2,9 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Построенный в конце 1940-х годов объект находится в районе Лос-Фелис. Бек приобрел его в 2015 году за миллион долларов. Площадь дома составляет 185,8 квадратного метра, внутри него три спальни и три ванные, просторная гостиная с камином и студией звукозаписи, смежная с кухней столовая и большой подвал.

Интерьер оформлен в светлых тонах с большим количеством деревянных элементов. Из кухни можно попасть на крытую террасу. Помимо основного здания, на участке имеются постройка с гаражом и домашним кинотеатром, а также стол для пинг-понга и открытая терраса с чашей для костра.

Ранее в августе дом в Лос-Анджелесе продал актер и комик Энтони Андерсон. Он получил за одноэтажный особняк с шестью спальнями и четырьмя ванными 2,1 миллиона долларов. Площадь жилья составляет 310 квадратных метров, в нем есть две гостиные, столовая и кухня с дизайнерской техникой.