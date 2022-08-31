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Музыку Arcade Fire убрали с радиостанций после обвинений солиста в харассменте

Канадские радиостанции отказались от песен Arcade Fire из-за скандала с харассментом

Фото: Ben Nelms / Reuters

Сразу несколько канадских радиостанций отказались транслировать песни группы Arcade Fire из-за скандала с харассментом. Об этом сообщает Ottawa City News.

Музыку коллектива убрали из эфира после обвинений в адрес солиста Уина Батлера. Речь в том числе идет о радиостанциях Indie88, Sirius XM CBC Radio 3 и CBC Music FM.

Программный директор Indie88 в Торонто Ян Марч заявил, что решение было принято сразу после публикации в Pitchfork, где говорилось о домогательствах со стороны Батлера. При этом Марч отметил, что в компании пока «не было серьезного внутреннего разговора о неизменности этого решения».

29 августа стало известно, что сразу четыре человека обвинили Уина Батлера в сексуальных домогательствах. Три женщины заявили о харассменте со стороны музыканта и подчеркнули, что их отношения были неуместными по разным причинам. Еще одна предполагаемая жертва — небинарная персона, утверждает, что музыкант изнасиловал ее в 2015 году, когда ей был 21 год.

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Марина Погосян
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