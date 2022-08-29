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Вокалиста Arcade Fire Уина Батлера обвинили в домогательствах

Четыре человека обвинили вокалиста Arcade Fire Уина Батлера в сексуальных домогательствах

Фото: Christian Behring / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Сразу четыре человека обвинили вокалиста канадской группы Arcade Fire Уина Батлера в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Pitchfork.

Три женщины заявили о харассменте со стороны музыканта и подчеркнули, что их отношения были неуместными по разным причинам: из-за разницы в возрасте, динамики власти и контекста, в которых они складывались. Все три предполагаемые жертвы на момент встречи были фанатками Батлера, им было от 18 до 23 лет, в то время как артисту было 36-39 лет.

Еще одна предполагаемая жертва — небинарная персона, которая утверждает, что музыкант изнасиловал ее в 2015 году, когда ей был 21 год.

Сам Батлер подтвердил, что состоял в отношениях с этими людьми, однако, по его словам, они происходили по обоюдному согласию. Тем не менее, он извинился за причиненную боль и пожалел, что не понимал, какое влияние оказывал на этих людей. Музыкант также признался, что встретился с ними в период, когда страдал от депрессии и алкогольной зависимости.

Группа Arcade Fire была образована в 2003 году в Монреале Уином Батлером и его женой Реджин Шассан. По словам артиста, его жена знала, что у него были отношения вне брака.

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Марина Погосян
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