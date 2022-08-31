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Разработан новый препарат против диабета

Scientific Reports: создан пероральный препарат против инсулинозависимого диабета

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Ученые Университета Британской Колумбии создали препарат против инсулинозависимого диабета, который можно принимать перорально, не делая инъекции инсулина перед каждым приемом пищи. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Специалистам удалось повысить скорость абсорбции инсулина из таблеток, разработав препарат, который нужно держать во рту между десной и слизистой оболочкой щек. Другие варианты пероральной формы инсулина для проглатывания были менее эффективными, поскольку гормон накапливался в желудке и не достигал печени. Кроме того, теперь инсулин высвобождается за 30-120 минут вместе 2-4 часов.

Препарат состоит из наночастиц размером 318 нанометров, которые включают в себя инсулин, хитозан и триполифосфат натрия. Их подвергали распылительной сушке, когда твердые частицы отделяются от растворителя с помощью нагретого газа. Получившиеся агрегаты на 25 процентов состояли из инсулина, а эффективность всасывания гормона из них достигала 98-99 процентов.

По словам исследователей, такой препарат улучшит качество жизни миллионов диабетиков во всем мире, которые вынуждены делать себе инъекции инсулина по несколько раз в день.

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Александр Еникеев
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