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Популярные в 2000-х годах джинсы рэперов вновь вернулись в моду

Grazia: джинсы с широкими штанинами из 2000-х годов вновь вернулись в моду

Фото: Max Mara News

Редакторы журнала Grazia назвали модель джинсов, которая была особенно популярна в 2000-х годах, новым модным трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о так называемом фасоне baggy jeans с широкими штанинами, которые носили рэперы в начале нулевых. В настоящий момент упомянутый предмет гардероба вновь вернулся в моду благодаря пандемии коронавируса, отмечают эксперты.

По их словам, многие девушки избегают подобных моделей джинсов, поскольку в них бедра и ноги выглядят шире, чем есть на самом деле. Однако, как считают специалисты, их следует сочетать не с «безразмерными» худи и свитшотами, а с обтягивающими топами, кардиганами или жилетами на голое тело.

В заключение авторы материала пояснили, что при покупке данных джинсов лучше присмотреться к фасонам на высокой или средней посадке.

В июле дизайнеры бренда You Wanna перечислили самые провокационные тренды 2000-х годов, которые вновь вернулись в моду. По словам специалистов, одной из главных тенденций нулевых являлась так называемая агрессивная сексуальность с присущим ей стремлением демонстрировать как можно больше участков обнаженного тела. Данный тренд прослеживается и сейчас, поскольку популярные в нулевых прозрачные платья из сетки, одежда с пайетками и микроюбки из денима и других материалов вошли в список актуальных вещей текущего сезона.

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Мария Винар
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