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ВСУ ударили дроном-камикадзе по зданию администрации Энергодара

Дрон-камикадзе ВСУ взорвался при попадании в здание администрации Энергодара

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по зданию администрации Энергодара с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил корреспондент агентства, беспилотник взорвался при попадании в здание, повредив фасад и выбив стекла. Отмечается, что пострадавших нет.

Ранее власти Энергодара сообщали об обстрелах города украинскими войсками. Уточнялось, что за два часа ВСУ нанесли 17 ударов из американских гаубиц M777.

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Алевтина Запольская
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