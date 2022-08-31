ВСУ ударили дроном-камикадзе по зданию администрации Энергодара

Дрон-камикадзе ВСУ взорвался при попадании в здание администрации Энергодара

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по зданию администрации Энергодара с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил корреспондент агентства, беспилотник взорвался при попадании в здание, повредив фасад и выбив стекла. Отмечается, что пострадавших нет.

Ранее власти Энергодара сообщали об обстрелах города украинскими войсками. Уточнялось, что за два часа ВСУ нанесли 17 ударов из американских гаубиц M777.