В России из-за жары растаял уникальный «нетающий» ледяной пляж

В Якутии из-за аномальной жары растаял уникальный «нетающий» ледяной пляж Булуус

Уникальная российская достопримечательность — «нетающий» якутский ледяной пляж Булуус — растаяла из-за аномальной жары. Снятые на растаявшем Булуусе кадры публикует портал «Новости Якутии» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что от толстой ледяной корки, покрывавшей пляж, ничего не осталось — из-под льда показались зеленая трава и древние валуны.

По мнению сотрудника РАН Михаила Черосова, руководителя группы геоботаники, таяние «нетающего» ледника связано с изменением климата и воздействием человека на окружающую среду.

«Следует признать, что уже несколько лет назад стало понятным, что Булуус скоро оттает. Это, конечно, связано с потеплением климата. Я сам видел вот уже растаявший Булуус. Рекорды по жаре в последние годы, плюс лесные пожары в Якутии и, возможно, влияние Мохсоголлохского цементного завод», — приводит слова специалиста РИА Новости.

Черосов отметил, что лед на Булуусе вновь схватится — туристы еще увидят «нетающий» ледяной пляж.

О таянии Булууса сообщалось и в 2021 году. Таял он и годом ранее.

Ранее стало известно о пересыхании популярного среди туристов кипарисового озера в поселке Сукко под Анапой. Озеро также обмелело из-за жары.