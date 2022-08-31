Бывшего начальника отдела полиции Казани осудили на восемь лет за коррупцию

В Казани экс-начальник отдела полиции получил 8 лет за вымогательство взятки в 1 млн руб

Суд приговорил к восьми годам лишения свободы 45-летнего бывшего начальника отдела полиции «Горки» УМВД по Казани по делу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель республиканского управления Следственного комитета России Андрей Шептицкий.

Экс-полицейский Рафаэль Габбазов, уточняет «Татар-информ», признан виновным в покушении на получение взятки и превышение должностных полномочий. Его знакомому Хайдару Гарифуллину суд дал три года колонии за покушение на посредничество в передаче взятки.

Следствие и суд установили, что в 2017 году начальник отдела полиции провел обыск и незаконно изъял алкогольную продукцию вместе с бухгалтерскими документами из казанского кафе. Таким образом, Габбазов хотел заставить хозяина заведения «Восточная кухня» платить ему за покровительство.

Полицейский вымогал у него один миллион рублей, но предприниматель обратился в правоохранительные органы.