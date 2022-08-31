В Латвии прекратили ретрансляцию российских телеканалов

В Латвии прекратили ретрансляцию более 20 российских телеканалов

Национальный совет Латвии по электронным средствам массовой информации принял решение прекратить ретрансляцию более 20 российских телеканалов, в том числе канала Russia Today. Об этом сообщает портал Delfi.

Данная мера вступит в силу с 1 сентября и коснется таких телеканалов, как RT, RT HD, RT Arabic, RT Documentary (HD), RT Documentary, RT TV, RT Spanish, «МИР 24», «РБК-ТВ», «Россия 24», «Россия-RTR», TV Centre International, «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом Кино», «Дом Кино Премиум», «Музыка Первого», «O!», «Поехали», «Телекафе» и «Петербург — 5 канал».

Отмечается, что данное решение Национального совета Латвии по электронным средствам массовой информации можно будет оспорить в административном районном суде, однако «обжалование не приостанавливает действия решения».

В июне в Молдавии подписали закон, запрещающий трансляцию новостных программ из России. При этом социалистическая партия страны смогла оспорить этот закон.